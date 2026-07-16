Die Freude bei Familie Strauch aus Kaltenlengsfeld ist groß: Was sich am Abend noch als sieben unscheinbare Knospen an ihrem Bauernkaktus zeigte, entfaltete sich über Nacht zu einem beeindruckenden Naturschauspiel. Innerhalb weniger Stunden öffneten sich sieben prachtvolle rosafarbene Blüten gleichzeitig und verwandelten die Pflanze in einen wahren Blickfang. Die üppige Blütenfülle bot ein spektakuläres Bild, das jedoch nur von kurzer Dauer war. Gerade diese Vergänglichkeit macht den besonderen Reiz des Bauernkaktus aus der Gattung Echinopsis aus. Für Familie Strauch ist die außergewöhnliche Blütenpracht der verdiente Lohn für die liebevolle Pflege.