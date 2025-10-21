Große Freude in der Stadtverwaltung, aber auch bei der Gewas: Gemeinsam haben Brotterode-Trusetal und der Abwasserversorger/Wasserversorger ein Großprojekt abgeschlossen, das Zeit, Geld und Ressourcen gekostet hat. Viel Lob kam von beiden Seiten für die Strabag. „Wir sind der Baufirma sehr dankbar“, sagt Bürgermeister Kay Goßmann. „Sie hat die übliche gute Arbeit gemacht“, bekräftigt Werkleiter Ralf Liebaug anerkennend.