Bier und Whiskey-Cola, Ecstasy und Joints soll es gegeben haben, Küsse auf der Couch, später mehr, alles strafbar, wenn es um ein Kind geht – nicht nur einmal soll in den letzten Wochen des vergangenen Jahres ein sehr junger Mann ein Mädchen benommen gemacht, sexuell missbraucht und vergewaltigt haben. ,Du willst das doch auch’, soll er, so steht es in der Anklageschrift der Staatsanwältin am Landgericht Meiningen, gesagt haben, als die 13-Jährige deutlich gemacht habe, dass sie eben das nicht wolle. An einem Novemberabend soll das Mädchen sich übergeben haben, nach Alkohol und Drogen, was ihn nicht von sexuellen Handlungen abgehalten haben soll.