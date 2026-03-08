Sichtungen in Westdeutschland: Meteorit verursacht Schäden in Rheinland-Pfalz

"Heute Abend kam es gegen 19.00 Uhr im Koblenzer Stadtteil Güls zum Einschlag eines verglühten Himmelskörpers in das Dach eines Wohnhauses. Es wurde niemand verletzt", teilte die Polizei in Koblenz mit. Feuerwehr und Polizei seien vor Ort. "Nach den uns vorliegenden Informationen besteht keine Gefahr mehr."