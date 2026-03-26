Wenn man „Dilemma“ im ursprünglichen Wortsinn versteht – die Wahl zwischen zwei Lösungen, von denen keine als ideal angesehen wird –, ist klar, warum der Vorsitzende Richter genau diesen Begriff wählt, in der Begründung der Entscheidung, die getroffen wurde. Etliche Wochen hat das Sicherungsverfahren am Landgericht Meiningen – im wiederholten Anlauf – gedauert; dass es keine wirklich gute Entscheidung geben könnte, hat sich ahnen lassen.