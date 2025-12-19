Von einer tiefen Kluft spricht der Vorsitzende Richter – von einem Mann, der lange ein integres Leben geführt und dann „äußerst brutal“ eine Frau verletzt habe. So schwer, „dass es verwundert, dass sie überleben konnte“. Wie die Kluft entstanden ist? Das, was an zwei Tagen in einem Sicherungsverfahren vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Meiningen verhandelt wurde, ist ein Beispiel für die schrecklichen Folgen von Drogenmissbrauch.