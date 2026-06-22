Sicherungsseil vergessen?: Arbeiter stürzt von Gerüst - Lebensgefährlich verletzt

Donauwörth (dpa/lby) - Nach einem Sturz von einem Gerüst bei Montagearbeiten in einer Firma in Schwaben schwebt ein Mann in Lebensgefahr. Der 51-Jährige sei in Donauwörth mit einem Kollegen auf einem Palettengerüst mit dem Anbringen einer Brandschutzanlage beschäftigt gewesen, teilte die Polizei mit. Dabei habe sich eine Bodenplatte gelöst und der Mann sei rund zwei Meter in die Tiefe gefallen.