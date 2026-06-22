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Sicherungsseil vergessen? Arbeiter stürzt von Gerüst - Lebensgefährlich verletzt

Zwei Männer wollen eine Brandschutzanlage in einer Firma montieren, als sich eine Bodenplatte des Gerüsts löst. Einer der beiden Arbeiter fällt in die Tiefe.

Sicherungsseil vergessen?: Arbeiter stürzt von Gerüst - Lebensgefährlich verletzt
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Ein Hubschrauber brachte den Verletzten in die Uniklinik in Augsburg. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Donauwörth (dpa/lby) - Nach einem Sturz von einem Gerüst bei Montagearbeiten in einer Firma in Schwaben schwebt ein Mann in Lebensgefahr. Der 51-Jährige sei in Donauwörth mit einem Kollegen auf einem Palettengerüst mit dem Anbringen einer Brandschutzanlage beschäftigt gewesen, teilte die Polizei mit. Dabei habe sich eine Bodenplatte gelöst und der Mann sei rund zwei Meter in die Tiefe gefallen.

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Laut Polizei hatten die beiden Männer nach bisherigen Erkenntnissen ihre Sicherheitsgurte nicht mit dem dafür vorgesehenen Seil verbunden. Der 51-Jährige habe sich beim Aufprall lebensgefährliche Verletzungen zugezogen, unter anderem einen Schädelbasisbruch. Ein Rettungshubschrauber flog ihn demnach in die Uniklinik Augsburg.