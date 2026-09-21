New York - Wenige Tage vor dem geplanten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping haben Vertreter der beiden weltgrößten Volkswirtschaften in New York über ihren Handelskonflikt und Sicherheitsrisiken beim Einsatz Künstlicher Intelligenz gesprochen. Man habe den Chinesen einen Mechanismus vorgeschlagen, um den Austausch wichtiger Informationen zur KI-Entwicklung sicherzustellen, sagte US-Finanzminister Scott Bessent anschließend. "Wir wollen eine gemeinsame Vision hinsichtlich gemeinsamer Ziele und gemeinsamer Bedrohungen."