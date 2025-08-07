Sicherheitspolitik Nationaler Sicherheitsrat als neue Schaltzentrale

Berlin - Einen Nationalen Sicherheitsrat gibt es in den USA, in Großbritannien und vielen anderen Staaten - und bald auch in Deutschland. In dem neuen Gremium sollen Informationen über die innere, äußere, digitale und wirtschaftliche Sicherheit zusammenfließen. Der Sicherheitsrat soll bei Krisen tagen, aber auch Strategien für Bedrohungslagen erarbeiten. Kompetenzen und Wissen sollen künftig besser gebündelt, aufbereitet und koordiniert werden, wie es aus Regierungskreisen heißt - damit die Bundesregierung Entscheidungen auf einer breiten und fundierten Informationsgrundlage treffen könne. Das ist geplant: