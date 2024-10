Kriminalität an Bayerns Bahnhöfen hat massiv zugenommen

Die Kriminalität an den Hauptbahnhöfen in bayerischen Großstädten hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Laut Zahlen der Bundespolizei verdoppelten sich etwa am Münchner Hauptbahnhof die Straftaten zwischen 2019 und 2023 auf 3.540 Delikte. Die Zahl der Gewaltdelikte stieg von 361 auf 568. Auch am Hauptbahnhof in Nürnberg verzeichnete die Polizei einen Anstieg der Straftaten um ein Drittel, in Augsburg um 38 Prozent, in Regensburg sogar um 165 Prozent.