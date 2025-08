Straubing (dpa/lby) - Rund 1,24 Millionen Besucher in elf Tagen bei knapp 50.000 Einwohnern: Das Gäubodenvolksfest in Straubing gilt nach dem Oktoberfest als das zweitgrößte in Bayern. Am Freitag (8. August) geht in der niederbayerischen Stadt die sogenannte fünfte Jahreszeit wieder los. Die Polizei setzt bei ihrem Sicherheitskonzept nach eigenen Angaben wieder auf erhöhte Präsenz, selektive Taschen- und Personenkontrollen sowie Videokameras. Das habe sich in den Vorjahren bewährt.