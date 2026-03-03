Sicherheitsmaßnahmen geplant: Teilausschluss der Fans und Geldstrafe für 1. FC Magdeburg

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg ist nach den gewaltsamen Ausschreitungen beim Spiel gegen Dynamo Dresden mit einem Teilausschluss der Fans bestraft worden. Zudem muss der Fußball-Zweitligist eine Geldstrafe von insgesamt 186.600 Euro zahlen. Das teilte der FCM mit, der dem ursprünglichen Strafantrag des DFB-Kontrollausschusses nicht zugestimmt hatte. Gegen das nun eingegangene Urteil des Sportgerichtes werde der Verein keine weiteren Rechtsmittel einlegen, hieß es in der Mitteilung. Das Urteil ist damit rechtskräftig.