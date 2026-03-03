Sicherheitsmaßnahmen geplant: Teilausschluss der Fans und Geldstrafe für 1. FC Magdeburg

Nach den gewaltsamen Ausschreitungen vor über vier Wochen beim Heimspiel gegen Dresden, bei denen mehr als 70 Polizisten verletzt wurden, hatten auch größere Sponsoren mitgeteilt, möglicherweise über Konsequenzen nachdenken zu wollen. Der Verein hatte mit einigen Maßnahmen reagiert und die Sicherheitsmaßnahmen ausgebaut. So sollen die Gästebereiche umgebaut werden, um eine nachhaltige Trennung der Bereiche zu gewährleisten. Auch die Kameraüberwachung soll technisch optimiert werden. Denn Fans hatten damals auch Absperrgitter und Gullydeckel auf Polizisten geworfen.