Die Stadtverwaltung Ilmenau sperrt den Kunst- und Naturrasenplatz im Stadion Hammergrund. Grund dafür ist die amtliche Wetterwarnung vor Sturmböen und Starkregen. „Zum Schutz aller Sportlerinnen, Sportler und Besucher sperrt die Stadtverwaltung Ilmenau als Eigentümerin des Stadions die genannten Sportflächen für jeglichen Spielbetrieb“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Sport- und Betriebsamtes. Die Sperrung gilt ab 18. November, 14 Uhr, und soll bis zum 19. November, 15 Uhr, andauern. Der Spielbetrieb am Wochenende sollte also vorerst nicht gefährdet sein.