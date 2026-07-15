Die Diskussion um Brandschutz- und Sicherheitsmängel an Schulen und anderen kreiseigenen Gebäuden ist neu angefacht worden. Hintergrund ist ein umfangreicher Fragenkatalog der CDU. Fraktionschef Ralf Liebaug wollte in 18 Einzelfragen unter anderem wissen, seit wann der Kreisverwaltung entsprechende Mängel bekannt sind, wie hoch die Gefährdung eingeschätzt wird, welche Maßnahmen ergriffen und wann die politischen Gremien darüber informiert wurden.