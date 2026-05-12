Landrätin Peggy Greiser (parteilos) hat in der jüngsten Kreistagssitzung die Fragen der AfD zu Sicherheitsmängeln an Schulen beantwortet. Die Heimatzeitung berichtete darüber unter der Überschrift „Schulen mit Mängeln: Kreistag unter Druck“. Fazit des Beitrages: Größere Brandschutzmängel lassen sich oft nur im Zuge einer Generalsanierung abstellen. Um die Gelder sinnvoll einzusetzen, muss zuvor geklärt werden, ob die Schulen eine Perspektive haben. Größere Mängel weisen insbesondere jene Grundschulen auf, über deren Zukunft schon seit Jahren diskutiert wird.