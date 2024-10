Sicherheitsgipfel im Fußball Watzke kontert Gewalt-Aussagen: Fußball "sehr friedlich"

München - Vor Beginn des Sicherheitsgipfels in München hat Hans-Joachim Watzke dem Vorwurf aus der Politik widersprochen, dass der Fußball ein großes Problem mit Fangewalt habe. "Ich finde, dass das Fußball-Erlebnis sehr friedlich ist", sagte Watzke der Deutschen Presse-Agentur vor Betreten des Sitzungssaals am Münchner Flughafen. Der langjährige Dortmunder Manager und Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball-Liga (DFL) räumte ein, dass es "immer mal Auswüchse gibt, aber das ist in der ganzen Gesellschaft so".