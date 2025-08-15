In der Diskussion um einen Innenstadt-Kontaktbereichsbeamten (KoBB) für Bad Salzungen gibt es eine vorläufige Lösung. Stadt und Polizei haben sich nun auf ein Modell verständigt, das dem Thema Sicherheit nun besser Rechnung tragen soll. Das erklärten der Chef der Landespolizeiinspektion Suhl, Jörn Durst, Bad Salzungens Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) und der Erste Beigeordnete der Stadt und zuständig für den Bereich öffentliche Sicherheit, Hannes Knott (CDU), am Donnerstag im Pressegespräch gegenüber unserer Redaktion.