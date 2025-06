Für einige Verwirrung unter Busfahrgästen sorgt seit Montag dieser Woche ein englisch- und arabischsprachiger Aushang an der Bushaltestelle Kommerstraße. Darin teilt das im Landkreis Hildburghausen tätige Unternehmen Werrabus mit, dass ihre Busse der Linie 200 nach 20 Uhr nicht mehr an der Haltestelle Friedberg halten. Fahrgäste, die am Friedberg aussteigen möchten, sollten stattdessen die Busse der SNG-Linie A/G nutzen.