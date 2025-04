Sicherheits-Übung: Am Dienstag: Schwerer Unfall im Tunnel

Wie die bundeseigene Autobahn GmbH informiert, wird der Tunnel am Dienstag (29. April) von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Grund sei eine Sicherheitsübung „zur Überprüfung der Abläufe und Einrichtungen im Ereignisfall“. Details zum Übungsszenario wurden nicht mitgeteilt, schließlich geht es in so einer Übung darum, möglichst reale Bedingungen zu schaffen.