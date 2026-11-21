Erfurt (dpa/th) - Entgegen ursprünglicher Planungen rechnet die Thüringer CDU-Fraktion nicht mehr mit einer Verabschiedung einer Novelle des Polizeiaufgabengesetzes noch in diesem Jahr. "Die Verhandlungen laufen", sagte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl der Deutschen Presse-Agentur. Er sei sich sicher, dass diese Verhandlungen zu einem guten Ende kommen würden - aber wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig, damit ein neues Polizeiaufgabengesetz noch im Dezember im Landtag verabschiedet werden könnte. "Das gute Ergebnis wird, glaube ich, noch ein paar Wochen brauchen - aber das Ziel für uns ist schon, dass wir das im Januar hinbekommen", sagte Bühl.