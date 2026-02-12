Sicherheit und Verteidigung Pistorius schickt höchsten Soldaten ins Rennen um Nato-Amt

"Ich freue mich sehr, dass wir als Bundesrepublik Deutschland mit Generalinspektor Carsten Breuer einen exzellenten Kandidaten für diesen Ausschuss haben", sagte der SPD-Politiker. Breuer habe sich aufgrund seiner analytischen Fähigkeiten und seines Weitblicks einen Namen gemacht - gerade auch mit Blick auf die Bedrohungslage in Europa. Er werde hochgeschätzt und habe deshalb zahlreiche Unterstützer, erklärte Pistorius.