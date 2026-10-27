Sicherheit: Teils nicht mal jeder Vierte Waffenbesitzer kontrolliert

Erfurt (dpa/th) - Ob Waffenbesitzer in Thüringen regelmäßig von den dafür zuständigen Behörden kontrolliert werden, hängt stark davon ab, wo genau sie im Freistaat wohnen. Während in einigen Regionen des Landes zwischen 2010 und Anfang 2025 nahezu jeder der dort gemeldeten Waffenbesitzer kontrolliert wurde, hat im gleichen Zeitraum in anderen Teilen des Landes nicht einmal jeder vierte Waffenbesitzer eine solche Kontrolle erlebt, wie aus der Antwort des Thüringer Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linke-Landtagsfraktion hervorgeht.