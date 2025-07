Die Kameras seien zwar bereits installiert und weitgehend eingerichtet, so Martin. Allerdings müssten diese noch so eingestellt werden, dass Bereiche, die nicht überwacht werden dürfen, unkenntlich gemacht werden. Dazu zählten etwa Eingangsbereiche von Arztpraxen, Anwaltskanzleien und Restaurants. "Da geht es um Zentimeter und es muss technisch ganz sauber beschrieben sein", so Martin. Zudem sei die Polizei auch in Abstimmung mit dem Landesdatenschützer.