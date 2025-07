Die bis zu sechs Meter hoch ausfahrbaren Anlagen mit einer ferngesteuerten Richtungs- und Zoomsteuerung sowie einer 360°-Panoramaansichtskamera ermöglichen es den Einsatzkräften, Ereignisse in Echtzeit zu beobachten. So können sie beispielsweise bei Großveranstaltungen oder an öffentlichen Plätzen nach einem Alarm gezielt schauen, ob jemand tatsächlich eine Waffe in der Hand hat.