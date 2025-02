Erfurt (dpa/th) - Nach einer bundesweiten Zunahme von Gewaltdelikten an Bahnhöfen und Zügen will Thüringen mehr Geld für Sicherheitspersonal in die Hand nehmen. "Damit Zugfahren für Bahnpersonal und Fahrgäste wieder sicherer wird, verankern wir Sicherheitsstandards wie mehr Videotechnik und Sicherheitspersonal in neuen Verkehrsverträgen", kündigte Infrastrukturminister Steffen Schütz (BSW) bei einer Sicherheitskonferenz der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft Thüringen in Erfurt an.