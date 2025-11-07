Drei Straftaten mit verletzten Personen gab es in diesem Jahr in der Meininger Innenstadt, die in der Öffentlichkeit für besonders großes Entsetzen gesorgt hatten. Dennoch stuft die Polizei den Markt und die angrenzenden Straßen – auch die Anton-Ulrich-Straße – als sicher ein. Anwohner und Gewerbetreibende dieser Straße hatten sich zuletzt immer häufiger beschwert und auch Anzeigen erstattet, weil sie sich angesichts der zahlreich ringsum wohnenden Migranten immer unsicher fühlen.