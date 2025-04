Das Attentat auf dem Weihnachtsmarkt von Magdeburg kostete sechs Menschen das Leben, fast 300 weitere wurden teils schwer verletzt. Ein Autofahrer, Taleb A. aus Saudi-Arabien, war ganz bewusst durch die Menschenmenge gerast. Hätte der Anschlag durch wirksame Sperren an den Zufahrten ins Zentrum der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt verhindert werden können? Wie würde ein Attentäter in Meiningen in die Georgstraße und auf den Markt kommen? Sind hier alle Wege und Zufahrten genügend gesichert? Solche Fragen stellten sich Bürgermeister Fabian Giesder und die Mitarbeiter in der Stadtverwaltung seit Jahresanfang.