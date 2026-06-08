Sicherheit im Zug: Rund ein Drittel der Bahn-Kundenbetreuer trägt Bodycams

Berlin/Frankfurt/Main - Die Deutsche Bahn stattet ihre Kundenbetreuer an Bahnhöfen und in Zügen seit einigen Wochen mit Bodycams aus - rund ein Drittel haben das freiwillige Angebot bislang in Anspruch genommen. "Bis Jahresmitte wollen wir eine Quote von 50 Prozent erreichen", sagte DB-Regio-Chef Harmen van Zijderveld der Deutschen Presse-Agentur. Genug Bodycams seien verfügbar. Bis Sommer sollen zudem alle Beschäftigten mit Kundenkontakt eine verpflichtende Schulung besucht haben, sagte van Zijderveld.