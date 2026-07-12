Sicherheit im Wasser: DLRG mahnt zu Vorsicht am Wasser - Worauf man achten sollte

Dresden/Magdeburg/Erfurt - Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ruft Badegäste in den Sommerferien zu besonderer Vorsicht auf. Bundesweit ertranken im Juni 99 Menschen - so viele wie seit 2003 nicht mehr. In Sachsen registrierte die DLRG drei Todesfälle nach einem im Vorjahresmonat, in Sachsen-Anhalt blieb es bei einem Todesfall wie im Vorjahresmonat. Thüringen blieb wie im Vorjahr ohne Badetoten. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmonat fielen damit in den drei Ländern vergleichsweise gering aus.