Erfurt (dpa/th) - Spionage, Spam und Schadsoftware: Die Thüringer Landesregierung schätzt die Gefährdungslage im IT-Bereich als hoch ein - und will Kommunen bei der Abwehr von Cyberattacken helfen. Die Landesverwaltung sei im Bereich Sicherheit gut aufgestellt, sagte Digitalisierungsstaatssekretärin Milen Starke der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Die Angriffe auf unsere IT-Systeme bleiben jedoch auf einem hohen Niveau und werden immer perfider. Wir müssen unsere IT-Abwehrkräfte stetig überprüfen und weiterentwickeln."