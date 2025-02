Sicherheit: Höchststand bei kleinen Waffenscheinen in Thüringen

Wer den sogenannten kleinen Waffenschein besitzt, darf zum Beispiel Schreckschuss- oder Reizgaswaffen außerhalb seiner eigenen Wohnung oder seines eigenen Grundstückes bei sich tragen. Ohne einen solchen Schein darf man solche Waffen zwar kaufen, aber in der Öffentlichkeit nicht schuss- und einsatzbereit dabeihaben. Deshalb lässt sich aus der Zahl der kleinen Waffenscheine nicht schlussfolgern, wie viele Schreckschuss- oder Reizgaswaffen in Thüringen in den Händen von Privatleuten sind.