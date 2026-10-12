Neue Dienstausweise

Auf den ersten Blick sehen die Mitglieder der Sicherheitswachten der hauptberuflichen Polizei recht ähnlich. So tragen sie beispielsweise Dienstkleidung im dunkelblauen Polizeidesign. Die in der Sicherheitswacht ehrenamtlich tätigen Männer und Frauen sind aber keine Polizisten. Originäre Aufgaben der Polizei dürfen sie nicht übernehmen. Sie sollen die Polizei vielmehr unterstützen, etwa bei der Bekämpfung von Straßenkriminalität. Dafür gehen sie Streife, dürfen Passanten befragen und Platzverweise erteilen.