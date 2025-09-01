Ingolstadt (dpa/lby) - Die Sicherheitswacht in Bayern wächst weiter - und hat nun die Zahl von 1.500 Mitgliedern überschritten. "Erstmals engagieren sich mehr als 1.500 hoch motivierte Frauen und Männer in 268 bayerischen Städten und Gemeinden ehrenamtlich für die bayerische Sicherheitswacht", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei einer Landeskonferenz in Ingolstadt. "Wir haben damit unsere wichtige Zielmarke erreicht und die Präsenz und Sichtbarkeit der bayerischen Sicherheitswacht deutlich gestärkt – ein starkes Zeichen für unsere Sicherheit", betonte er.