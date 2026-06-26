Sicherheit für Badegäste Debatte um Sicherheit beim Baden - was ist wirklich nötig?

Umstrittene Einlassregel in Halle

Nach dem Bekanntwerden der neuen Voraussetzung für den Einlass hatte sich unter anderem die Stadt Halle eingeschaltet und von Badbetreiber Mathias Nobel gefordert, die Regel zurückzunehmen. Von mehreren Seiten wurden gleichzeitig alternative Möglichkeiten zur Erhöhung der Sicherheit ins Spiel gebracht, etwa Piktogramme oder mehrsprachige Bademeister.

Badbetreiber Nobel hatte indes Rassismusvorwürfe zurückgewiesen. Er betonte, dass es ihm "ausschließlich um den Schutz von Menschenleben und die Vermeidung von Badeunfällen" gehe.

Mehrsprachigkeit für Eigenverantwortung

Um die Badegäste in die Verantwortung für ihre Sicherheit zu nehmen, liegen im Sommerbad in Leipzig Flyer aus, die auf die geltenden Regeln hinweisen. Über einen QR-Code sind die Baderegeln auch in mehreren Sprachen abrufbar. Vor allem an heißen Tagen sei es wichtig, dass die Menschen ausreichend trinken und essen, Pausen machten, sich im Schatten aufhielten und abduschten, bevor sie ins Wasser gehen. Grundlegend sei auch, dass die Badegäste entspannt, aufmerksam und respektvoll mit anderen umgingen, sagt Silber.

Für den Leiter Bäderbetrieb bei den Leipziger Sportbädern, Martin Hagedorn, ist es wichtig, dass die Menschen in den Bädern mit darauf achten, dass der Betrieb für alle sicher ist. "Deshalb informieren wir die Menschen und ziehen sie mit in die Verantwortung", sagt er.

Nicht ohne Grund lernten Kinder im Schwimmkurs auch Baderegeln. Allerdings habe jedes Bad seine eigenen Herausforderungen, betont er. "Das hängt immer stark vom Einzugsgebiet ab. Jedes Bad hat seine eigenen Regeln. Man muss seine Leute kennen - und entsprechend darauf reagieren."