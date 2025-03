Nicht vermummt oder als Soldat kommen

"Klar, man muss achtsam sein", sagte der BDK-Präsident, der in Köln beim Rosenmontagszug auf einem Wagen der Prinzen-Garde mitfahren will. Karnevalisten, denen etwas auffalle, sollten sich an Polizisten vor Ort wenden, "die ja flächendeckend unterwegs" seien. Nach den Anschlägen in München und Magdeburg sind Einsatzkräfte in erhöhter Alarmbereitschaft.