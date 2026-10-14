Mit Klingel und Kamera wird seit zwei Jahren der Zugang zum Gelände der Regelschule Gräfinau-Angstedt außerhalb der Pausenzeiten gesteuert. Wer nach dem Signal, das den Unterrichtsbeginn markiert, das Schulgrundstück von der Straßenseite aus betreten will, muss sich am Zauntor mit Durchgriffschutz und Kamera per Klingel bemerkbar machen. Das Signal läuft im Sekretariat ein, wo die Schulsachbearbeiterin auf einem Monitor in der Regel sehen kann, wer als Gast oder auch als verspäteter Schüler das Gelände betreten möchte, fragt bei Bedarf nach und öffnet das Tor. Somit ist vom Sekretariat aus kontrollierbar, wem der Zugang zum Schulgelände gewährt wird. Die Tür zum Schulgebäude selbst wird separat noch einmal „ferngesteuert“ geöffnet. Im Schulgebäude wurden zudem Drückergarnituren mit außenseitigem Knauf und Sperrfallen ausgetauscht.