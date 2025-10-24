In Ilmenau könnte bald wieder ein privater Sicherheitsdienst im Umfeld des Bahnhofs und möglicherweise auch an anderen Brennpunkten patrouillieren. Am Donnerstag brachte Thomas Fastner, Vorsitzender der CDU/FDP-Fraktion im Ilmenauer Stadtrat, eine Beschlussvorlage in den Haupt- und Finanzausschuss (HuF) ein, in der der Einsatz eines Sicherheitsdienstes gefordert wird.