„Tschu Tschu Wa, Tschu Tschu Wa!“ – Auf der Tribüne wippt eine bunte Kinderschar im Takt. In der Mitte tanzt Ampelinchen, das Maskottchen der Verkehrswacht Suhl. Kathy Gromm, die in dem Kostüm steckt, bringt die Kinder mit Gesang und Bewegung in Stimmung. Noch ist alles spielerisch. Aber der Anlass ist ernst.