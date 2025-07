Bei der Polizei liegt es klar auf der Hand. Die Zahlen über Opfer von Betrügereien zeigen, die Zielgruppe sind Senioren, Menschen ab 60 Jahre. Vor allem wenn es um Telefonbetrug, Enkeltrick, falsche Polizeibeamte, Handwerkertrick und Haustürgeschäfte geht. Man kann Vorbeugen oder zumindest für die Gefahren sensibilisiert werden, sagt Marco Kormann. Er ist als Polizeihauptkommissar in der Landespolizeiinspektion Gotha in der polizeilichen Beratungsstelle tätig. Über die Netzwerkarbeit Prävention des Ilm-Kreises bietet er, wann immer er angefragt wird, Aufklärungsarbeit an. So war er dabei, als in der Gemeinde Geratal Seniorensommerfest gefeiert wurde. Etwas abseits hatte er sein Info-Mobil aufgestellt, damit in individuellen Gesprächen über Gefahren und Schutz, Sicherheit und Vorbeugung gesprochen werden konnte. Materialien über Sicherheit im Alter lagen für jene aus, die etwas an der Hand haben wollten.