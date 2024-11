Sicher auf zwei Rädern Erste Grundschüler lernen für neuen Radlführerschein

München (dpa/lby) - Für die ersten Grundschülerinnen und Grundschüler in Bayern gilt ein neues Lernkonzept für den Radlführerschein. Die Vorbereitung startet dabei anders als zuvor schon in der 1. Klasse. Ziel sei, die Kinder frühzeitig und mit Unterstützung ihrer Eltern sicher im Straßenverkehr unterwegs zu machen, wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) bei der Vorstellung des neuen Radlführerscheins in einer Grundschule in München betonten.