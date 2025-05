Außer in der Hauptkategorie werden bei den Meisterschaften auch die besten Jugendteams sowie die Gruppen mit älteren Herren jenseits der 35 Jahre ausgezeichnet. In diesen Kategorien gibt es allerdings weniger Teilnehmer. Die nächste Deutsche Meisterschaft soll am 25. April 2026 in Hanau in Hessen stattfinden.