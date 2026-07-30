Show nach BBC-Vorbild "heute-show"-Comedian Fabian Köster ist jetzt Quizmaster

Friedrich Merz wäre ein Wunsch-Gast

Gewohnt launig fügt der Moderator hinzu: "Es ist quasi wie Tinder, nur mit weniger Enttäuschungen." War es schwer, ihn als Quizmaster zu gewinnen? "Das war keine 50/50 Entscheidung - ich war von Anfang an zu 100 Prozent begeistert", schwärmt der Medien-Profi. "Als ich das Originalformat in der BBC gesehen habe, wusste ich sofort: Das willst du moderieren - und endlich kannst du im Fernsehen mal Fragen stellen UND bekommst auch Antworten - nach all den Jahren mit Politikern für mich eine ungewohnte neue Erfahrung."

Und dann verrät Köster auch noch, welchen Gast er unbedingt mal da haben möchte - und warum. "In der ersten Staffel haben wir bereits tolle Gäste - angefangen von meinen "heute-Show"-Kollegen bis hin zu Quizgott Johannes B Kerner - da war ich schon mal beruhigt: Wenn du einen Aussetzer hast, moderiert der einfach weiter", scherzt der Star-Comedian.

Um dann mit seinem Wunsch-Kandidaten um die Ecke zu kommen: "Perspektivisch wünsche ich mir auch hier natürlich Friedrich Merz als Gast - vielleicht antwortet er mir dann mal."