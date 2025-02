Murwillumbah/Köln - Ihr Ex-Mann siegte einst in Wimbledon, sie nun in der Wildnis: Model Lilly Becker (48) hat das RTL-Dschungelcamp gewonnen. Die Niederländerin sicherte sich am späten Sonntagabend die sogenannte Dschungelkrone, die sich die Sieger von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf den Kopf setzen dürfen.