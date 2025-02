Tanzpartnerin soll Handicap kennen - und sofort vergessen

Engel absolvierte allerdings einen enorm sympathischen Auftritt und legte - nicht nur gemessen an seiner Einschränkung - einen beeindruckenden Tanz hin. Der Sportler erläuterte seine Behinderung: "Man kann sich das so vorstellen, dass ich nur noch am äußersten Rand vom Auge was sehe." RTL simulierte diese Perspektive für einen kurzen Moment mit einem weithin schwarzen Bild. Seine Partnerin solle das zwar wissen, aber am liebsten sofort wieder vergessen, wünsche er sich, sagte der Sportler.