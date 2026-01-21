Show an Australiens Ostküste Dschungelcamp droht Hitzewelle – 36 Grad erwartet

Murwillumbah - Sanfter Auftakt, harte Prüfung: Nach einer kurzen wettermäßigen Schonfrist wird es für die Dschungelcamper an der australischen Ostküste schnell ernst. Wenn am Freitag die RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in ihre 19. Staffel startet, erwarten die Teilnehmer zunächst Sonne und vereinzelte Schauer bei angenehmen Höchstwerten um 29 Grad, wie die australische Wetterbehörde mitteilte. Am Samstag soll es rund um Murwillumbah, in dessen Nähe die Sendung produziert wird, sogar noch etwas kühler werden.