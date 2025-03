Die Vorgeschichte klingt ein wenig wie ein Märchen: Es war einmal in Montenegro, als Birgit Matthes und Silke Rammig am Strand lagen, die Sonne genossen und einen Schluck Prosecco nahmen. Plötzlich fiel ihnen auf, dass die Menschen um sie herum aussahen, als wären sie direkt aus einem Modemagazin entsprungen. „Mensch, Silke,“ sagte Birgit, „wir könnten doch auch mal so schick sein!“ Silke grinste und schnappte sich die Flasche Prosecco: „Ich wette, wir können das toppen, lass uns Meiningen rocken.“ Wieder daheim in der Stadt angekommen, trommelten sie ihre besten Freundinnen zusammen: Sabine Wirth, Monika Lang und Stefanie Hosang – die einzigen Stylistinnen, die gleichzeitig Kaffee verschütten und einen Lidstrich ziehen können, ohne mit der Wimper zu zucken. Zusammen gründeten sie die „Meininger Shopping Queens Gang“. Dann startete im November die erste Shopping-Tour für die Kandidatinnen. Kay Schwanenberger vom Geschäft le Bijou übernahm in dem Meininger Format die Rolle von TV-Moderater Guido Maria Kretschmar.