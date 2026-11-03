Der Blick einer Mitarbeiterin hat einem Baumarkt in Sonneberg am Montagabend womöglich einen Schaden erspart. Kurz vor 18 Uhr beobachtete sie ein junges Paar an einer Selbstbedienungskasse. Die beiden scannten dort wohl mehrere Artikel, bezahlten diese nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht und verließen anschließend das Geschäft, das nach Angaben der Polizei zu einer größeren Baumarkt-Kette gehört.