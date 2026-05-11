Hier gibts was für alle Sinne: Vom kostenlosen Hörtest mitten in der Stadt, über sprudelige Gratisgetränke, bis hin zu duftenden Pflanzen. Bei diesjährigen Auflage der Initiative Heimat shoppen der Industrie- und Handelskammer (IHK) am 16. Mai beteiligen sich die Suhler Händler und Gastronomiebetreiber mit allerhand Aktionen. Zu diesem Anlass locken in der Innenstadt viele Unterhaltungen wie Kinderschminken, Tanzauftritte und Mitmachaktionen auf dem grünen Teppich. Begleitet von Straßenmusik und mit vielen kulinarischen Angeboten sollen die Bürger zum Bummeln eingeladen werden. Höhepunkt des Tages ist die große Pflanzenbörse der Suhler Kleingärtner, die Tipps und Tricks für den grünen Daumen verraten.