Es waren 15 bis 25 Prozent mehr Leute, die Ende September, Anfang Oktober in die Meiningen Geschäfte kamen. So lautet eine erste Bilanz der Woche „Heimat shoppen“. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen hatte gemeinsam mit der Meiningen GmbH zu diesen Aktionstagen eingeladen. Zusammen wollte man mit dem Einzelhandel und der Gastronomie ein Zeichen für lebendige Innenstädte und regionales Einkaufen setzen.