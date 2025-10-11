„Die Shaolin Kultur ist ein großer Schatz und Quelle für Frieden, körperliche und geistige Gesundheit“, wird Mario Behfeld, Vorsitzender des Shaolin Zentrums Ilm-Kreis nicht müde zu betonen. Es besteht seit 2017 in Arnstadt. Neben den für Kung Fu und Qi Gong notwendigen Techniken wird den Mitgliedern auch eine große Portion buddhistischen, geistigen Wissens vermittelt. Ziel des Shaolin Zentrums ist es, die reichhaltige und faszinierende Kultur der Shaolin Mönche zu pflegen und allen Interessierten zugänglich zu machen.